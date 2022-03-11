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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией За 12 суток блокады в Мариуполе погибли 1582 жителей, - горсовет

За 12 суток блокады в Мариуполе погибли 1582 жителей, - горсовет

11 мартa, 2022 пятница
18:27
война с Россией

В Мариуполе за 12 суток блокады российскими оккупационными войсками было убито 1582 мирных жителя

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Мариупольского городского совета.

В городском совете отметили, что "каждый оккупант будет гореть в аду".

1582 мирных мариупольцев убиты российскими оккупационными войсками за 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов. Светлая память погибшим в этой ужасной войне. Каждый оккупант будет гореть в аду. Мы никогда не забудем и никогда не простим это преступление против человечества, против Украины, против Мариуполя!", - говорится в сообщении городского совета Мариуполя.

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Мариуполь
русская агрессия
война
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