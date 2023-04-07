Об этом информирует United24 .

"Благодаря вашим вкладам общая сумма сбора пересекла границу 300 000 000 $, к платформе присоединился знаменитый британский путешественник Беар Гриллз, а наш космический амбасадор Скотт Келли закрыл свой сбор на реанимобили", - подытожили в пресс-службе.

В марте благотворительная платформа пересекла отметку суммы сбора в 305 млн долларов.

Только за последний месяц украинские медики получили 31 автомобиль скорой медицинской помощи. На фронт передали около 500 беспилотников для украинских военных.

Также завершился проект "Міць. Українська кам’яна", в общей сложности собрано 58,5 млн гривен на дроны-камикадзе для Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

К команде амбасадоров в марте присоединился знаменитый путешественник Беар Гриллз. А космический амбасадор Скотт Келли завершил сбор на реанимобили.

Поддержать Украину и наших защитников .

Справочно. Фандрейзинговой платформе Фандрейзинговой платформе United24 через месяц исполнится год. Среди амбасадоров: певица и актриса Барбра Стрейзанд, актер Марк Гэмилл, канадская актриса Кэтрин Винник, группа Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американский актер Лиев Шрайбер, режиссер Мишель Азанавичюс, астронавт Скотт Келли, историк Тимоти Снайдер, кантри-певец Бред Пейсли, путешественник Беар Гриллз, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Александр Усик.