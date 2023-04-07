За 11 месяцев со всего мира для Украины через United24 пожертвовали более $305 млн
К платформе United24 за 11 месяцев работы присоединились люди со всего мира, и приобщились к благотворительным взносам, сейчас сумма сбора пересекла отметку в 305 миллионов долларов
Об этом информирует United24 .
"Благодаря вашим вкладам общая сумма сбора пересекла границу 300 000 000 $, к платформе присоединился знаменитый британский путешественник Беар Гриллз, а наш космический амбасадор Скотт Келли закрыл свой сбор на реанимобили", - подытожили в пресс-службе.
В марте благотворительная платформа пересекла отметку суммы сбора в 305 млн долларов.
Только за последний месяц украинские медики получили 31 автомобиль скорой медицинской помощи. На фронт передали около 500 беспилотников для украинских военных.
Также завершился проект "Міць. Українська кам’яна", в общей сложности собрано 58,5 млн гривен на дроны-камикадзе для Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
К команде амбасадоров в марте присоединился знаменитый путешественник Беар Гриллз. А космический амбасадор Скотт Келли завершил сбор на реанимобили.
Поддержать Украину и наших защитников .
- Министерство здравоохранения Украины совместно с Всемирным банком закупило современные системы внутрикостного сосудистого доступа в рамках проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".
- За 11 месяцев неравнодушные люди со всего мира пожертвовали в поддержку медицинской сферы Украины более 1,3 млрд гривен через платформу United24.
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