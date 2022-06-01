За 100 дней санкций Россия потеряла 256 млрд фунтов

Об этом сообщает издание The Telegraph.

ВВП России в текущем году сократится на 15 процентов, поскольку санкции подавляют торговлю нефтью и оружием. Британский правительственный анализ показал, что Россия за 100 дней жестких санкций потеряла уже 256 млрд фунтов стерлингов.

На этой неделе Россия потерпела очередной удар по экономике, когда Европейский Союз решил запретить почти весь импорт нефти из страны – как ответ на вторжение в Украину.

Напомним, экономический эксперт Дубогрыз прогнозирует, что после шестого пакета санкций РФ потеряет до 3% федерального бюджета – это очень большие цифры.

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