За 100 дней полномасштабной войны в Украине рашисты уничтожили 24 тыс. км дорог и 300 мостов
С начала полномасштабной войны в Украине российские оккупанты уничтожили 24 тысячи километров дорог и 300 мостов. В Укравтодоре уже расчистили от военного сора почти тысячу километров дорог
Об этом информирует в фейсбуке Укравтодор.
"За 100 дней войны разрушены 24 тысячи км дорог и три сотни мостов.
Враг не прекращает уничтожать нашу инфраструктуру, но страна продолжает жить и восстанавливаться в условиях войны.
Мы поставили на паузу все масштабные проекты Большого строительства, работая на критически важных маршрутах и "дорогах жизни", - говорится в сообщении.
В то же время рабочие продолжают трудиться. 2 июня открыли движение на участке трассы Н-31 на Днепропетровщине – это почти 30 км автодороги Полтава – Киев. Уже возобновлено движение по "Варшавской трассе" из Киева в Ковель, здесь были уничтожены три моста.
На освобожденных территориях обеспечили проезд по 39 временным переправам на дорогах в Киев, Ирпень, Бучу, Гостомель, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев.
"Открыли движение для грузовиков по трассе М-06 Киев-Чоп. Рядом с разрушенным в первые недели деоккупации мостом, в Стоянке построили временную переправу для легкового транспорта, но грузовикам приходилось объезжать лишние километры. Сейчас транспорт может двигаться по восстановленному левому проезду моста" , – добавляют в Укравтодоре.
Также агентство продолжает расчистку и уборку дорог от техники, мусора и грязи, уже высвобождено 930 км пути.
- На 16 апреля от остатков войны в Украине расчистили 240 км дорог и сделано семь временных переправ.
- Отметим, что ранее первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко сообщил, что в Украине, с начала полномасштабного вторжения РФ, уничтожено 23 тыс. км дорог и более 300 искусственных сооружений
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