Об этом информирует в фейсбуке Укравтодор.

"За 100 дней войны разрушены 24 тысячи км дорог и три сотни мостов.

Враг не прекращает уничтожать нашу инфраструктуру, но страна продолжает жить и восстанавливаться в условиях войны.

Мы поставили на паузу все масштабные проекты Большого строительства, работая на критически важных маршрутах и "дорогах жизни", - говорится в сообщении.

В то же время рабочие продолжают трудиться. 2 июня открыли движение на участке трассы Н-31 на Днепропетровщине – это почти 30 км автодороги Полтава – Киев. Уже возобновлено движение по "Варшавской трассе" из Киева в Ковель, здесь были уничтожены три моста.

На освобожденных территориях обеспечили проезд по 39 временным переправам на дорогах в Киев, Ирпень, Бучу, Гостомель, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев.

"Открыли движение для грузовиков по трассе М-06 Киев-Чоп. Рядом с разрушенным в первые недели деоккупации мостом, в Стоянке построили временную переправу для легкового транспорта, но грузовикам приходилось объезжать лишние километры. Сейчас транспорт может двигаться по восстановленному левому проезду моста" , – добавляют в Укравтодоре.

Также агентство продолжает расчистку и уборку дорог от техники, мусора и грязи, уже высвобождено 930 км пути.