За 100 дней полномасштабной войны из плена освободили 303 военных и еще 100 гражданских
Сегодня, 3 июня, ровно 100 дней от начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. За это время удалось провести 14 обменов пленными и освободить 303 военных и 100 гражданских. В Минреинтеграции добавили, 403 освобожденным оказали необходимую поддержку
Об этом информируют на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .
"Создано Национальное информационное бюро (НИБ). Благодаря его работе удалось провести 14 обменов пленными и освободить 403 человека: 303 военных и 100 гражданских. Уволенным сейчас обеспечивается вся необходимая поддержка", - говорится в сообщении.
С 24 февраля организовали 165 гуманитарных коридоров из опасных регионов Украины. Уехать смогли более 300 тысяч украинцев. Более 6500 тонн гуманитарной помощи доставили жителям пострадавших регионов.
В министерстве работает круглосуточно колл-центр по кризисным вопросам: 1548. Ежедневно специалисты прорабатывают более 300 обращений.
65 мариупольцев, эвакуированных из Азовстали, отправились на отдых на Буковину.
Создан информационный ресурс "РеИнформ", где консультируют жителей временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Кроме того, создана группа при Национальном совете по вопросам восстановления.
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