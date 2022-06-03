Об этом информируют на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .

"Создано Национальное информационное бюро (НИБ). Благодаря его работе удалось провести 14 обменов пленными и освободить 403 человека: 303 военных и 100 гражданских. Уволенным сейчас обеспечивается вся необходимая поддержка", - говорится в сообщении.

С 24 февраля организовали 165 гуманитарных коридоров из опасных регионов Украины. Уехать смогли более 300 тысяч украинцев. Более 6500 тонн гуманитарной помощи доставили жителям пострадавших регионов.

В министерстве работает круглосуточно колл-центр по кризисным вопросам: 1548. Ежедневно специалисты прорабатывают более 300 обращений.

65 мариупольцев, эвакуированных из Азовстали, отправились на отдых на Буковину.

Создан информационный ресурс "РеИнформ", где консультируют жителей временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Кроме того, создана группа при Национальном совете по вопросам восстановления.

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