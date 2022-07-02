За 10 минут до удара по Сергеевке последовал сигнал тревоги. Но из 9-этажки никто не вышел, - Енин
Замминистра МИД отмечает, что за 8-10 минут до прилета крылатой ракеты в селе Сергеевка Одесской области прозвучала воздушная тревога, однако в полночь жители не вышли из 9-этажки
Об этом в эфире телемарафона сообщает первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.
В селе Сергеевка сигнал воздушной тревоги был подан примерно за 8-10 минут до прилета крылатой ракеты. , когда именно внимательность позволяет сохранить жизнь", - сказал он.
В Одесской области тогда, 1 июля, тревога началась в 00:12, отбой - 00:57.
Известно, что спасатели возобновили работы на разрушенной 9-этажке сегодня утром.
- 1 июля по Одесской области кафиры нанесли ракетный удар с самолетов стратегической авиации по направлению к Черному морю. В результате удара поврежден 9-этажный жилой дом. Погибли не менее 21 человек, еще 37 получили ранения.
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