Об этом в эфире телемарафона сообщает первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

В селе Сергеевка сигнал воздушной тревоги был подан примерно за 8-10 минут до прилета крылатой ракеты. , когда именно внимательность позволяет сохранить жизнь", - сказал он.

В Одесской области тогда, 1 июля, тревога началась в 00:12, отбой - 00:57.

Известно, что спасатели возобновили работы на разрушенной 9-этажке сегодня утром.

1 июля по Одесской области кафиры нанесли ракетный удар с самолетов стратегической авиации по направлению к Черному морю. В результате удара поврежден 9-этажный жилой дом. Погибли не менее 21 человек, еще 37 получили ранения.

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