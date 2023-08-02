Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

Специалисты БЭБ проанализировали деятельность криптобирж, основанных резидентами Украины, и пришли к выводу, что общий объем торгов этих бирж только тремя виртуальными активами (BTC, ETH, USDT) превышает $55 млрд. Для анализа рассматривали период их деятельности с 2013 по 2023 годы.

В БЭБ объяснили, что с транзакций взымается торговая комиссия, которую каждая биржа устанавливает самостоятельно. Обычно она составляет 0,1 – 1,5% от суммы сделки. Средняя торговая комиссия составляет 0,8% от оборота, что за десять лет ориентировочно составило $445,5 млн.

При этом упомянутые криптобиржи до сих пор не платят налоги в Украине, ведь для этого отсутствует соответствующая нормативная база.

В пресс-службе БЭБ напомнили, что 17 февраля 2022 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О виртуальных активах", которым регулируются правоотношения в сфере обращения виртуальных активов в Украине.

Закон вступает в силу со дня внесения и принятия изменений в Налоговый кодекс Украины, однако до сих пор соответствующих норм об особенностях налогообложения операций с виртуальными активами принято не было.

"Есть разные точки зрения о том, как должны облагаться налогом эти операции и БЭБ будет действовать в соответствии с принятыми депутатами положениями. Но очевидно, что пока вопрос затягивается, государство продолжает терять десятки миллионов налогов ежемесячно. Кроме того, операции с криптовалютой могут использоваться для обхода санкций, вывода средств за границу, незаконного игорного бизнеса и совершения уголовных правонарушений", – отметил заместитель директора Бюро экономической безопасности Украины Андрей Пащук.