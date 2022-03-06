За 10 дней войны от рук российских агрессоров в Харьковской области погибли 194 человека
Ранены во время обстрелов в области 433 человека, среди них 312 – гражданские.
Об этом в Telegram сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Эспрессо.TV .
С начала войны российские кафиры убили на Харьковщине 194 человека, среди них – 126 гражданских, в том числе – 5 детей.
"Среди погибших - 35 военных ВСУ, 4 полицейских, 6 нацгвардейцев, 4 пограничника, 4 десантника Харьковского национального университета воздушных сил, 1 работника Службы безопасности Украины, а также 14 бойцов территориальной обороны", - говорится в сообщении.
Ранены во время обстрелов в области 433 человека, среди них 312 – гражданские.
- Напомним, в Харьковской области ВСУ удержали оборону и идут в наступление.
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