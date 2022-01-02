За 1 января в Киеве от COVID-19 умерли 11 человек

Об этом заявил столичный городской голова Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.



"277 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 11 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8210 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 333 189", - сообщил Виталий Кличко.



Заболели за прошедшие сутки: 162 женщины в возрасте от 19 до 90 лет и 107 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет. А также 4 девочки от 6 до 11 лет и 4 мальчика от 5 месяцев до 15 лет.



Среди умерших: 5 женщин от 62 до 90 лет и 6 мужчин от 59 до 77 лет.



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В больницы столицы госпитализированы 13 больных коронавирусом и 79 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.



Выздоровели за прошедшие сутки - 231 человек. В общей сложности коронавирус перенесли 314 278 жителей столицы.



"Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе - 64, в Днепровском - 38 и в Дарницком районе - 33 случая", - отметил Виталий Кличко.





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