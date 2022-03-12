Z-трофеи, убитые оккупанты и пленный: в Луганской области пограничники и ВСУ заставили россиян отступить с потерями

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Еспресо.TV.



Украинские военные уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также у орков потери в живой силе.



Кроме того, в результате боя украинские бойцы захватили трофейный БРДМ и взяли в плен одного оккупанта.





"Пограничники вместе с военнослужащими ВСУ, НГУ и другими защитниками Украины продолжают защищать нашу землю, наглядно демонстрируя врагу давнюю истину: кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", - отметили в ГНСУ.





Фото: ГНСУ

Напомним, оккупанты РФ захватили восточные окрестности Мариуполя и осуществляют инженерное оборудование позиций на Черниговщине.