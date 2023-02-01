Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Важно установить контроль над Кинбурнской косой или хотя бы не допускать туда врага. Потому что противник с этой территории пытается обстреливать мирные населенные пункты противоположного берега - это Очаковское и Куцурубское направления. Там люди страдают от регулярных обстрелов, разрушены многие здания. К счастью, человеческих жертв удалось избежать за последние дни. Мы работаем над сохранением жизни каждого человека.Мы наносим удары по противоположному берегу, для нас это сейчас Кинбурнская коса. Но враг имеет сообщение по суше и имеет возможности подтягивать резервы.Мы уничтожаем опорные пункты, которые враг там разворачивает. Постоянно они там находиться не могут, но иногда подтягивают резервы, чтобы терроризировать это направление", - отметила Гуменюк.

По ее словам, на Юге оккупанты пытаются удержать линию фронта.

"Попытки врага, которые они себе позволяли, уже убедили их в том, что их задача - это держать оборону. Оккупанты сейчас пытаются удержать линию фронта на том месте, где она была зафиксирована", - добавила Гуменюк.

Российские военные осуществляют регулярные обстрелы Херсона, чтобы деморализовать мирных жителей и предотвратить попытки ВСУ пойти в контратаку на левый берег Днепра

В течение 30 января армия РФ производила 54 раза по Херсонской области, Херсон обстреливали 7 раз.

Во вторник, 31 января, местный житель взорвался на вражеской мини вблизи села Музыковка Херсонской области.

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