Об этом сообщает российский оппозиционный телеграмм-канал ЧТД.

"Грузовик демилитаризовал военный "Тигр" со Zвастикой в Смоленской области. В ДТП пострадали три человека — 21-летний водитель и 24-летний пассажир "Тигра", а также водитель грузовика. По предварительным данным, фура вылетела на встречную полосу и врезалась в "Тигр". Краш-тест броневик провалил. Судя по фото, его ждет долгий ремонт", - говорится в сообщении.

Другое дорожное происшествие с бронеавтомобилем произошло вчера, 25 июля, в Воронежской области. "Тигр" опрокинулся, также попав в ДТП. В аварии пострадали шесть человек из военной машины.

Заметим, что в России также не везет самолетам. В течение нескольких недель там разбилось не менее пяти как военных, так и гражданских самолетов малой авиации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb