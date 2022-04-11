Южный мост в Киеве открыли для частного транспорта
С сегодняшнего дня, 11 апреля, для гражданского транспорта открыли Южный мост в Киеве
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в telegram.
Более месяца мост работал только для спецтранспорта и общественного транспорта.
Теперь сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется тремя мостами:
- Северным;
- Дарницким;
- Южным.
Также он сообщил, что в столице постепенно увеличат количество маршрутов общественного транспорта.
- Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко не исключил , что российские войска снова попытаются взять столицу.
- 6 апреля Кличко призвал киевлян пока не возвращаться в столицу, ведь в городе остается вероятность обстрелов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 29.9
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.59
- Актуальное
- Важное