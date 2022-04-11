Южный мост в Киеве открыли для частного транспорта

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в telegram.



Более месяца мост работал только для спецтранспорта и общественного транспорта.



Теперь сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется тремя мостами:

Северным;

Дарницким;

Южным.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко не исключил , что российские войска снова попытаются взять столицу.

6 апреля Кличко призвал киевлян пока не возвращаться в столицу, ведь в городе остается вероятность обстрелов.

"Обращаюсь к водителям: будьте внимательны на дорогах города, где размещены блок-посты и блоки, соблюдайте правила дорожного движения, не занимайте полосу движения общественного транспорта, пропускайте кареты быстрого и грузовика с гуманитарным грузом", - написал мэр.Также он сообщил, что в столице постепенно увеличат количество маршрутов общественного транспорта.