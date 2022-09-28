Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне остается напряженной, развитие ее достаточно динамично, но контроль Сил обороны преобладает. Враг не имеет существенных изменений в составе и положении действующих подразделений, но пытается подтягивать резервы с крымского направления", - пишут в "Юге".

Танковый взвод РФ пытался наступать в направлении Чкалово – Безымянное, вблизи административной границы Николаевской и Херсонской областей. Один танк взорвался на противотанковой мине, два – отступили.

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