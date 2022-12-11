Об этом пишет издание The Telegraph .

Издание сообщает, что грузовой автомобиль и контейнеровоз Lady R под российским флагом был замечен в военно-морском порту Саймонс-Таун в четверг вечером. Как сообщила южноафриканская газета Daily Maverick со ссылкой на местных свидетелей, сфотографировавших судно в порту, было замечено, как оно разгружало, а затем принимало груз во время одного из регулярных отключений электроэнергии, касающихся страны.

Свидетели видели, как судно вышло из порта около 06:30 утра в пятницу. Транспондер корабля был выключен позже, что означает, что точное местонахождение судна было неизвестно.

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Кобус Маре, представитель оппозиционной партии DA, заявил, что написал министру обороны Танди Модисе, требуя объяснений. Министр обороны "должен объяснить южноафриканцам, что делает находящийся под санкциями российский корабль на военно-морской базе Саймонс-Таун и почему вокруг него столько тайн", — сказал он в заявлении.

Спикер добавил, что доказательства свидетельствуют о "необычной активности", которую в течение последних двух ночей наблюдали в гавани.

"Такое поведение вызвало беспокойство, поскольку судно находится под санкциями США и Европейского Союза после вторжения России в Украину", - добавил Маре.

Напомним, 22 ноября иранские и украинские эксперты провели встречу на тему дронов, которые используют россияне.

23 ноября минобороны Британии сообщило, что израильское правительство в последнее время передало многим западным государствам и высокопоставленным представителям НАТО досье о поставках иранского оружия в Россию.

3 декабря стало известно, что Иран попросил РФ помочь подавить народное восстание путем обучения и предоставления оборудования для борьбы с массовыми беспорядками.

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