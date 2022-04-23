Южноукраинскую АЭС переименовали, - Кремень
Южноукраинскую атомную электростанцию вблизи города Южноукраинск Николаевской области переименовали
Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень в Facebook.
"На один русскоязычный перевертыш меньше! После моего обращения наша АЭС наконец-то стала Южноукраинской", - написал он.
Кремень поблагодарил руководителя Энергоатома Петра Котина.
"Господин глава Южноукраинска, приготовьтесь", - отметил языковой омбудсмен.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное