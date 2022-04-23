Южноукраинскую АЭС переименовали, - Кремень

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень в Facebook.

"На один русскоязычный перевертыш меньше! После моего обращения наша АЭС наконец-то стала Южноукраинской", - написал он.



Кремень поблагодарил руководителя Энергоатома Петра Котина.



"Господин глава Южноукраинска, приготовьтесь", - отметил языковой омбудсмен.