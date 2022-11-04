Южноукраинская АЭС снизила мощность одного из реакторов на 50%
Южноукраинская атомная электростанция снизила мощность одного из трех реакторов наполовину
Об этом сообщает МАГАТЭ.
"ПАЭС потеряла связь с линией 750 кВ, одной из трех используемых станцией для подачи электроэнергии в сеть", - говорят в агентстве.
Что именно повлекло за собой потерю связи - не уточнили.
Как известно, Южноукраинская АЭС находится в степной зоне Николаевщины, которая часто подвергается обстрелам вражеских войск.
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