Южное направление станет ключевым на фронте, – военный эксперт Кузан
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан подчеркнул, что на Юге российские оккупационные войска переходят к обороне
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Южное направление станет ключевым на нашем фронте. Перетягивание мобилизованных на Юг свидетельствует о том, что россияне понесут потери на южном направлении. У них там некомплект и они нуждаются во времени для пополнения своих подразделений", - отметил Кузан.
По его словам, россияне пытаются разместить на южном направлении зенитно-ракетные комплексы, чтобы стабилизировать ситуацию.
"И это свидетельствует о том, что у нас есть преимущество в авиации на Юге. Именно на Юге украинская авиация наиболее привлечена для прикрытия наших наземных сил", - отметил Кузан.
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