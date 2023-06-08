Об этом информирует Reuters .

"В последнее время геополитические проблемы стали наибольшим риском для компаний. Компании сами по себе не могут решать эту проблему – это то, что страна должна решить, укрепляя сотрудничество и тесно общаясь с такими странами-единомышленниками, как Соединенные Штаты", – сказал Юн. .

Поэтому Южная Корея решила поддержку своему сектору чипов.

Правительство планирует помочь расширить исследования и разработки, поддержать меньших игроков, усилить правовую защиту технологий и создать центр тестирования.

В то же время Южная Корея пыталась избежать втягивания в конфликт между Китаем и США по поводу полупроводников.

В преддверии заявления резидент Юн встретился с около 60 лидерами отрасли, законодателями и министрами, чтобы обсудить способы сохранения лидерства Южной Кореи в производстве чипов памяти, содействие развитию системных полупроводников и защите материалов, оборудования и рабочей силы.

Что известно о конфликте Китая и США

Конфликт между Китаем и США является сложным и многоаспектным. Он включает в себя торговые споры, соревнования за глобальное лидерство в технологиях и влиянии, разногласия во взглядах на права человека и демократию, а также напряженности в регионе Южно-Китайского моря.

8 мая Reuters написали, что Соединенные Штаты Америки и Китай заявили, что стремятся стабилизировать китайско-американские отношения после их глубокой заморозки.

11 мая советник национальной безопасности США Джейк Салливан провел встречу с членом Политбюро Коммунистической партии Китая и директором офиса Комиссии по иностранным делам Ван I.

23 мая США подписали новое Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Папуа-Новой Гвинеей на фоне усилий Вашингтона по противостоянию экспансии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

25 мая сообщалось, что хакерская группа Volt Typhoon, спонсируемая Китаем, осуществила кибератаку на американскую критическую инфраструктуру в Гуаме.

30 мая министр обороны США Ллойд Остин хотел встретиться с китайским коллегой Ли Шанфу на ежегодном форуме безопасности в Сингапуре. Пекин отклонил просьбу.

4 июня министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что конфликт между КНР и США станет "катастрофой для мира", и подчеркнул , что его государство стремится к переговорам, а не к конфронтации.