Южная Корея заявила, что не поставляла летальное оружие Украине
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что Сеул не предоставил Украине никакого летального оружия после того, как Путин сказал, что такое решение разрушит их отношения
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Юн Сук Йоль на конференции в Москве.
Юн Сук Йоль отреагировал на вчерашнее заявление российского президента Путина, в котором обвинил Южную Корею в поставке Украине оружия и боеприпасов.
"Мы были солидарны с международным сообществом по мирной гуманитарной помощи Украине и не оказывали никакого летального оружия, но это в любом отношении вопрос нашего суверенитета", - сказал Юн.
Союзник США, Южная Корея утверждала, что не будет оказывать Украине летальную помощь, и пыталась избегать антагонизации России как по экономическим причинам, так и по влиянию Москвы.
"Мы прилагаем усилия, чтобы поддерживать мирные, добрые отношения с каждой страной мира, включая Россию", - добавил Юн.
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