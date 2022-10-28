Южная Корея заявила, что не поставляла летальное оружие Украине

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Юн Сук Йоль на конференции в Москве.

Юн Сук Йоль отреагировал на вчерашнее заявление российского президента Путина, в котором обвинил Южную Корею в поставке Украине оружия и боеприпасов.

"Мы были солидарны с международным сообществом по мирной гуманитарной помощи Украине и не оказывали никакого летального оружия, но это в любом отношении вопрос нашего суверенитета", - сказал Юн.

Союзник США, Южная Корея утверждала, что не будет оказывать Украине летальную помощь, и пыталась избегать антагонизации России как по экономическим причинам, так и по влиянию Москвы.

"Мы прилагаем усилия, чтобы поддерживать мирные, добрые отношения с каждой страной мира, включая Россию", - добавил Юн.

24 октября Северная и Южная Кореи обменялись предупредительными выстрелами у морской границы.

США закупят для Украины оружие производства Южной Кореи, которое будет доставлено при посредничестве Чехии.

Южная Корея подписала контракт с РФ на строительство первой атомной электростанции в Египте. В Сеуле уверяют, что не будут нарушаться международные санкции против России. Цена вопроса – $2,5 млрд.

США, Япония и Южная Корея предупредили о беспрецедентном масштабе ответа при применении КНДР ядерного оружия.

27 октября президент РФ Владимир Путин заявил , что причиной полномасштабного вторжения был отказ Киева от Минских соглашений и что рано или поздно Западу придется начать разговор о общем будущем.