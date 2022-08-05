Южная Корея запустила первый месячный аппарат для испытаний космического Интернета
В США Южная Корея 5 августа запустила первый месячный аппарат Danuri для тестирования космической интернет-технологии
Об этом пишет Reuters .
Korea Pathfinder Lunar Orbiter по прозвищу Danuri, что означает "наслаждайся Луной", запустили на ракете Falcon 9 компании SpaceX со станции космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в 8:08 по южнокорейскому времени. Сначала это планировали сделать 27 июля, однако возникла проблема с обслуживанием ракеты.
Danuri весом 678 кг отделили от снаряда примерно через 40 минут после запуска, чтобы в течение часа он связался с наземной станцией. На орбиту Луны аппарат выйдет в декабре перед началом годовой наблюдательной миссии, в частности, поиска места посадки и тестирования космической интернет-технологии.
Так, Южная Корея стала седьмой страной-исследовательницей Луны в мире и четвертой – в Азии после Китая, Японии и Индии.
Korea Pathfinder Lunar Orbiter была запущена в то время, когда Южная Корея ускоряет свою космическую программу. К 2030 году страна планирует отправить на Луну зонд и присоединиться к государствам, работающим над проектом Artemis, направленным на возвращение на Луну к 2024 году.
В июле Южная Корея успешно провела второй испытательный запуск отечественной ракеты Nuri, а в марте сообщила о первом успешном запуске в космос твердотопливной ракеты-носителя в рамках запуска спутников-шпионов.
- 25 мая Южная Корея вместе с США провела испытания в ответ на запуск КНДР трех баллистических ракет в направлении Японского моря.
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