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Южная Корея запустила космическую ракету-носитель Nuri со спутниками на борту

25 мая, 2023 четверг
13:33
Мир

Южная Корея в четверг, 25 мая, успешно вывела на орбиту 8 спутников с помощью ракеты-носителя Nuri

Об этом сообщает Yonhap.

По данным Министерства образования, науки и техники и Корейского аэрокосмического научно-исследовательского института (KARI), 200-тонная ракета Nuri, также известная как KSLV-II, стартовала из космического центра Наро в южном прибрежном городке Гохен.

Отмечается, что ракета выведет спутник на орбиту в 550 км над Землей через 783 секунды (около 13 минут) после запуска и, если все пойдет по плану, завершит полет примерно через 20 минут.

Nuri несет на своем борту восемь спутников практического назначения, в частности, второй южнокорейский малый спутник нового поколения NEXTSAT-2 и четыре микроспутника, разработанные Корейским институтом астрономии и космических наук.

Південна Корея запустила космічну ракету-носій Nuri

Фото: Yonhap

Южная Корея планировала запустить ракету в среду, но компьютерный сбой в баке с гелием заставил отложить запуск на день.

Министерство науки решило, что запуск состоится после того, как проблема будет решена ночью. Других технических проблем выявлено не было, погодные условия были благоприятны, а все спутники с полезной нагрузкой были в хорошем состоянии.

  • Напомним, космическая компания Илона Маска SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, выведшей на околоземную орбиту 51 спутник мобильного интернета Starlink.
Южная Корея
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