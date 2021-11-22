Южная Корея впервые с начала пандемии возобновила занятия в школах
В понедельник, 22 ноября, школы Южной Кореи впервые заработали в обычном режиме
Об этом сообщает Reuters .
Впервые со вспышки COVID-19 в начале 2020 года в Южной Корее школы заработали в обычном режиме.
Южная Корея была первой страной после Китая, столкнувшейся с масштабной вспышкой коронавируса. С того времени школы страны на разных этапах пандемии полностью или частично работали в дистанционном режиме.
Возобновление работы школ в обычном режиме – это часть плана "жизни с COVID-19", который южнокорейское правительство начало воплощать в жизнь после того, как количество полностью вакцинированных в стране достигло 78,8%.
Несмотря на высокий уровень вакцинации, в Южной Корее продолжается рост заболеваемости коронавирусом - в среднем более 3 тыс. случаев ежедневно на прошлой неделе. Также от осложнений болезни умирает рекордное количество людей.
Школы все еще могут вернуться к дистанционному обучению или другим частичным ограничениям, если ситуация с коронавирусом ухудшится.
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