Об этом сообщило издание Yonhap.

Стало известно, что министерство торговли, промышленности и энергетики Кореи опубликовало обновленный бюллетень по экспорту и импорту стратегических товаров, в котором говорится о восстановлении торгового статуса Японии. Это позволит корейским компаниям, экспортирующим стратегические товары в соседнюю страну, существенно сократить время на проверки и получение разрешительных документов.

Япония стала 29-й страной с преференциальным режимом в торговле с Сеулом, который также имеют Соединенные Штаты, Франция и Великобритания.

В 2019 году Южная Корея исключила Японию из своего "белого списка" после того, как Токио лишил такого же статуса Сеул в ответ на решение Верховного суда Южной Кореи обязать две японские компании выплатить компенсацию корейским жертвам принудительного труда во время колониального господства Японии на Корейском полуострове в 1910–1945 годах.

В прошлом месяце обе страны пообещали возобновить партнерское взаимодействие после того, как Южная Корея объявила о планах выплатить компенсацию жертвам, не требуя от Японии взносов.

В то же время Япония пока не сообщила о сроках возвращения Кореи в свой "белый список", но в южнокорейском правительстве заявили, что Токио нуждается в более длительной внутренней процедуре для необходимого пересмотра законодательства.

В понедельник в Токио также начнется второй раунд корейско-японских торговых переговоров после прошедшей неделей ранее первой встречи представителей двух государств в Сеуле.

В прошлом месяце Япония отменила установленные в 2019 году ограничения на экспорт в Корею трех видов химических материалов, среди которых фторированный полиимид, фоторезист и фтористый водород, критически необходимые для производства полупроводников и дисплеев.

Справка

Южная Корея разделяет торговых партнеров на две категории. Относительно первой категории стран действует льготный режим экспорта стратегических товаров по аналогии с японским "белым списком". Для всех остальных – обычный режим. Первая категория делится на две группы. Одна из них сохраняет льготный формат процедуры экспорта стратегических товаров, а другая предназначена для стран, применяющих систему контроля экспорта, не соблюдая принципы соответствующих международных правил.