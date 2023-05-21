Южная Корея увеличит военную помощь Украине
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль пообещал Украине дополнительную помощь нелетального характера во время первой в истории встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом сообщает Yonhap.
"Президент сказал, что будет работать над оперативным обеспечением оборудования, необходимого Украине, включая оборудование для разминирования и машины скорой помощи", – сказал представитель президента Южной Кореи Ли К Вун.
Также по словам спикера, Юн дал обещание после того, как Зеленский поблагодарил Южную Корею за ее гуманитарную помощь и попросил предоставить дополнительную нелетальную помощь.
Кроме того, Юн подтвердил поддержку Украины Южной Кореей, отметив, что Сеул ценит международный порядок, основанный на свободе, международной солидарности и правилах.
Встреча президентов двух стран состоялась по инициативе украинской стороны в рамках саммита Большой семерки (G7) в японском городе Хиросима.
Юн и Зеленский также согласились о необходимости двустороннего сотрудничества для послевоенного восстановления Украины.
Также отмечается, что президент Южной Кореи сказал, что страна будет поддерживать украинский народ, пока не будет восстановлен мир.
- 17 мая стало известно, что Украина получит кредиты в $8 млрд на льготных условиях от Южной Кореи.
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