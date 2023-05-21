Южная Корея увеличит военную помощь Украине

Об этом сообщает Yonhap.

"Президент сказал, что будет работать над оперативным обеспечением оборудования, необходимого Украине, включая оборудование для разминирования и машины скорой помощи", – сказал представитель президента Южной Кореи Ли К Вун.

Также по словам спикера, Юн дал обещание после того, как Зеленский поблагодарил Южную Корею за ее гуманитарную помощь и попросил предоставить дополнительную нелетальную помощь.

Кроме того, Юн подтвердил поддержку Украины Южной Кореей, отметив, что Сеул ценит международный порядок, основанный на свободе, международной солидарности и правилах.

Встреча президентов двух стран состоялась по инициативе украинской стороны в рамках саммита Большой семерки (G7) в японском городе Хиросима.

Юн и Зеленский также согласились о необходимости двустороннего сотрудничества для послевоенного восстановления Украины.

Также отмечается, что президент Южной Кореи сказал, что страна будет поддерживать украинский народ, пока не будет восстановлен мир.