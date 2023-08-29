Южная Корея увеличила помощь Украине в восемь раз, до $394 млн в следующем году
Во вторник, 29 августа, Южная Корея обнародовала финансовую помощь в размере 520 миллиардов вон для Украины в следующем году, что в восемь раз больше, чем в этом году
Об этом информирует Reuters .
Согласно бюджету Южной Кореи на 2024 год пакет помощи включает 130 миллиардов вон на восстановление, 260 миллиардов гуманитарной помощи и еще 130 миллиардов через международные организации.
Также президент Юн Йоль объявил об увеличении официальной помощи Южной Кореи на развитие стратегических направлений, включая Азиатско-тихоокеанский регион и Африку, с 1,4 трлн вон до 2 трлн вон (1,51 млрд долларов).
В объявлении бюджета министерства экономики и финансов говорится, что увеличение зарубежной помощи является частью усилий, направленных на то, чтобы помочь южнокорейским компаниям выйти за границу и обеспечить национальные интересы, такие как цепочки поставок, и взять на себя ответственность как ключевого члена мирового сообщества.
- 15 июля в Украину с неанонсированным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. В тот же день он заявил о планах увеличить военную помощь нашей стране по сравнению с прошлым годом.
- 1 августа Соединенные Штаты заключили с Болгарией и Южной Кореей соглашение о поставках Украине 155-мм боеприпасов и уже ведут аналогичные переговоры с Японией.
- Южная Корея примет участие в рабочей группе по имплементации положений Формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.
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