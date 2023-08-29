Южная Корея увеличила помощь Украине в восемь раз, до $394 млн в следующем году

Об этом информирует Reuters .

Согласно бюджету Южной Кореи на 2024 год пакет помощи включает 130 миллиардов вон на восстановление, 260 миллиардов гуманитарной помощи и еще 130 миллиардов через международные организации.

Также президент Юн Йоль объявил об увеличении официальной помощи Южной Кореи на развитие стратегических направлений, включая Азиатско-тихоокеанский регион и Африку, с 1,4 трлн вон до 2 трлн вон (1,51 млрд долларов).

В объявлении бюджета министерства экономики и финансов говорится, что увеличение зарубежной помощи является частью усилий, направленных на то, чтобы помочь южнокорейским компаниям выйти за границу и обеспечить национальные интересы, такие как цепочки поставок, и взять на себя ответственность как ключевого члена мирового сообщества.