Южная Корея сказала, в каком случае предоставит вооружение Украине
В официальном Сеуле отметили, что передача оружия возможна в случае, если произойдет массовое убийство украинцев или ситуация, с которой международное сообщество не может мириться
Об этом сообщает Reuters.
Южная Корея впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину заговорила о предоставлении оружия Киеву. Президент Юн Сук Йоль заявил, что страна выйдет за пределы гуманитарной поддержки в случае, если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на гражданское население.
"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не может мириться, например, какое-либо широкомасштабное нападение на гражданское население, массовое убийство или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", - отметил лидер.
Ключевой союзник США и крупный производитель артиллерийских боеприпасов, Южная Корея до сих пор пыталась избегать противостояния с Россией из-за ее компаний, продолжающих там работать, и влияния Москвы на Северную Корею, несмотря на растущее давление со стороны западных стран в отношении поставок оружия.
"Я считаю, что не будет никаких ограничений в поддержке защиты и восстановления страны, подвергшейся незаконному вторжению, как по международному, так и по внутреннему праву. Однако, учитывая наши отношения с участвующими в войне сторонами и развитие событий на поле боя, мы будем принимать наиболее адекватные меры", - сказал президент.
- В последнюю неделю Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему и спецавтомобили. Кроме Германии системы Patriot Украине обещали предоставить США и Нидерланды.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.18
-
EUR
Покупка 40.62Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное