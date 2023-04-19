Об этом сообщает Reuters.

Южная Корея впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину заговорила о предоставлении оружия Киеву. Президент Юн Сук Йоль заявил, что страна выйдет за пределы гуманитарной поддержки в случае, если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на гражданское население.

"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не может мириться, например, какое-либо широкомасштабное нападение на гражданское население, массовое убийство или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", - отметил лидер.

Ключевой союзник США и крупный производитель артиллерийских боеприпасов, Южная Корея до сих пор пыталась избегать противостояния с Россией из-за ее компаний, продолжающих там работать, и влияния Москвы на Северную Корею, несмотря на растущее давление со стороны западных стран в отношении поставок оружия.

"Я считаю, что не будет никаких ограничений в поддержке защиты и восстановления страны, подвергшейся незаконному вторжению, как по международному, так и по внутреннему праву. Однако, учитывая наши отношения с участвующими в войне сторонами и развитие событий на поле боя, мы будем принимать наиболее адекватные меры", - сказал президент.