Южная Корея считает, что Ким Чен Ын и Путин заключают "определенное военное соглашение"

Об этом заявил министр по вопросам объединения Южной Кореи Ким Юн Хо, передает CNN .

По его мнению, две страны, похоже, собираются заключить "какое-то военное соглашение". На это указывают недавние визиты Ким Чен Ына на заводы по производству боеприпасов в Северной Корее и его визит в Россию.

Министр объединения также упомянул недавний визит министра обороны России Сергея Шойгу в Пхеньян и предложение Москвы о поддержке Пхеньяном разработки спутника.

"Я не могу не быть глубоко озабоченным военным сотрудничеством и соглашением об оружии", - сказал Ким Юн Хо.

Министр призвал Пхеньян и Москву прекратить незаконные действия, которые приведут две страны к изоляции и регрессу, и соблюдать международные нормы, включая резолюции Совета безопасности ООН. Он отметил, что Южная Корея будет внимательно следить за возможными военными учениями двух стран.