Южная Корея считает, что Ким Чен Ын и Путин заключают "определенное военное соглашение"
Южная Корея выразила глубокую обеспокоенность возможным военным сотрудничеством между Пхеньяном и Москвой после встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина в России
Об этом заявил министр по вопросам объединения Южной Кореи Ким Юн Хо, передает CNN .
По его мнению, две страны, похоже, собираются заключить "какое-то военное соглашение". На это указывают недавние визиты Ким Чен Ына на заводы по производству боеприпасов в Северной Корее и его визит в Россию.
Министр объединения также упомянул недавний визит министра обороны России Сергея Шойгу в Пхеньян и предложение Москвы о поддержке Пхеньяном разработки спутника.
"Я не могу не быть глубоко озабоченным военным сотрудничеством и соглашением об оружии", - сказал Ким Юн Хо.
Министр призвал Пхеньян и Москву прекратить незаконные действия, которые приведут две страны к изоляции и регрессу, и соблюдать международные нормы, включая резолюции Совета безопасности ООН. Он отметил, что Южная Корея будет внимательно следить за возможными военными учениями двух стран.
- 13 сентября северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин провели встречу на космодроме "Восточный". Ким, в частности, выразил уверенность в победе РФ в войне против Украины.
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