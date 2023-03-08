Южная Корея разрешила Польше поставлять Украине САУ Krab со своими деталями, - Reuters
В 2022 году правительство Южной Кореи одобрило экспортные лицензии для Польши на поставки Украине САУ Krab, изготовленные с южнокорейскими компонентами
Об этом пишет Reuters со ссылкой на комментарий представителя оборонных закупок в Южной Корее.
В прошлом году Сеул предоставил Польше экспортные лицензии, позволяющие поставлять Украине САУ Krab с южнокорейскими деталями.
"Эти комментарии являются первым подтверждением того, что Южная Корея официально согласилась хотя бы косвенно предоставить Украине компоненты оружия для войны против России", - подтвердили журналисты.
Ким Хенг Чхоль, директор отдела Европы и Азии Бюро международного сотрудничества, сообщил, что Бюро по контролю за технологиями Администрации оборонных закупок (DAPA) рассмотрело и одобрило передачу южнокорейского шасси для гаубиц.
"Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA... после чего приняли решение выдать экспортную лицензию Польше", – сказал он в интервью Reuters в штаб-квартире DAPA на окраине Сеула.
Позже он подчеркнул, что позиция правительства состоит в том, чтобы не передавать Украине системы вооружений.
- Напомним, в августе 2022 года Польша заключила соглашение с Южной Кореей о закупке танков, самоходных гаубиц и боеприпасов на сумму около 5,8 млрд долларов.
- Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 2 марта анонсировал запуск производства южнокорейских танков K2 на заводе в Познани.
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