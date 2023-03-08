Об этом пишет Reuters со ссылкой на комментарий представителя оборонных закупок в Южной Корее.

В прошлом году Сеул предоставил Польше экспортные лицензии, позволяющие поставлять Украине САУ Krab с южнокорейскими деталями.

"Эти комментарии являются первым подтверждением того, что Южная Корея официально согласилась хотя бы косвенно предоставить Украине компоненты оружия для войны против России", - подтвердили журналисты.

Ким Хенг Чхоль, директор отдела Европы и Азии Бюро международного сотрудничества, сообщил, что Бюро по контролю за технологиями Администрации оборонных закупок (DAPA) рассмотрело и одобрило передачу южнокорейского шасси для гаубиц.

"Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA... после чего приняли решение выдать экспортную лицензию Польше", – сказал он в интервью Reuters в штаб-квартире DAPA на окраине Сеула.

Позже он подчеркнул, что позиция правительства состоит в том, чтобы не передавать Украине системы вооружений.