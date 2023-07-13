Южная Корея примет участие в трастовом фонде НАТО для помощи Украине
Южная Корея увеличит обмен военной информацией с НАТО и примет участие в трастовом фонде Альянса для помощи Украине
Об этом заявил президент Юн Сок Йоль в ходе саммита стран НАТО и их партнеров в Вильнюсе, сообщает Yonhap.
Юн Сок Йоль не уточнил, как военная информация будет передаваться Альянсу, но президентский чиновник сказал, что он имел в виду Систему сбора и использования информации на поле боя (BICES), которая помогает государствам-членам делиться военной тайной и определять следующие шаги на основе информации .
Соединенные Штаты и другие страны-члены НАТО используют BICES для обмена необходимой информацией о своих ядерных силах, предоставляя ориентир для Южной Кореи и США, когда они разрабатывают систему обмена ядерной информацией через свою недавно созданную Ядерную консультативную группу, сказал чиновник.
Ожидается, что с НАТО Южная Корея будет использовать BICES преимущественно для обмена информацией о незаконной деятельности, хакерстве и преступлениях в киберсфере, добавил он.
Юн Сок Йоль также отметил, что Южная Корея 2023 поставила Киеву оборудование для разминирования, машины скорой помощи, а также предметы гуманитарного характера. Южнокорейский лидер обещал продлить поддержку Украины до окончания конфликта.
"Мы также планируем принять участие в трастовом фонде НАТО для Украины для усиления устойчивости Украины", – сказал он.
Помощь Южной Корее Украине
Во время визита в США в конце апреля лидер Южной Кореи заявил, что не исключает возможность военной помощи Украине, "рассматривая разные варианты" поддержки Киева.
17 мая стало известно, что Украина получит кредиты в $8 млрд на льготных условиях от Южной Кореи.
В конце мая Сеул признал, что ведет переговоры о передаче боеприпасов Украине и не подтвердил, что проводил такие поставки раньше.
11 июля стало известно, что правительство Южной Кореи отправило транспортный самолет с грузом дополнительной военной помощи для Украины. В перечень помощи могли войти предметы нелетального характера, которые президент Украины просил на саммите Группы семи в Хиросиме в мае. Речь идет, в частности, о технике для разминирования и автомобилях скорой помощи.
Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль подписали программу партнерства в 11 областях, в том числе среди них киберзащита и борьба с терроризмом.
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