Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Южная Корея примет участие в трастовом фонде НАТО для помощи Украине

Южная Корея примет участие в трастовом фонде НАТО для помощи Украине

13 июля, 2023 четверг
05:16
Мир Південна Корея

Южная Корея увеличит обмен военной информацией с НАТО и примет участие в трастовом фонде Альянса для помощи Украине

Об этом заявил президент Юн Сок Йоль в ходе саммита стран НАТО и их партнеров в Вильнюсе, сообщает Yonhap.

Юн Сок Йоль не уточнил, как военная информация будет передаваться Альянсу, но президентский чиновник сказал, что он имел в виду Систему сбора и использования информации на поле боя (BICES), которая помогает государствам-членам делиться военной тайной и определять следующие шаги на основе информации .

Соединенные Штаты и другие страны-члены НАТО используют BICES для обмена необходимой информацией о своих ядерных силах, предоставляя ориентир для Южной Кореи и США, когда они разрабатывают систему обмена ядерной информацией через свою недавно созданную Ядерную консультативную группу, сказал чиновник.

Ожидается, что с НАТО Южная Корея будет использовать BICES преимущественно для обмена информацией о незаконной деятельности, хакерстве и преступлениях в киберсфере, добавил он.

Юн Сок Йоль также отметил, что Южная Корея 2023 поставила Киеву оборудование для разминирования, машины скорой помощи, а также предметы гуманитарного характера. Южнокорейский лидер обещал продлить поддержку Украины до окончания конфликта.

"Мы также планируем принять участие в трастовом фонде НАТО для Украины для усиления устойчивости Украины", – сказал он.

Помощь Южной Корее Украине

Во время визита в США в конце апреля лидер Южной Кореи заявил, что не исключает возможность военной помощи Украине, "рассматривая разные варианты" поддержки Киева.

17 мая стало известно, что Украина получит кредиты в $8 млрд на льготных условиях от Южной Кореи.

В конце мая Сеул признал, что ведет переговоры о передаче боеприпасов Украине и не подтвердил, что проводил такие поставки раньше.

11 июля стало известно, что правительство Южной Кореи отправило транспортный самолет с грузом дополнительной военной помощи для Украины. В перечень помощи могли войти предметы нелетального характера, которые президент Украины просил на саммите Группы семи в Хиросиме в мае. Речь идет, в частности, о технике для разминирования и автомобилях скорой помощи.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль подписали программу партнерства в 11 областях, в том числе среди них киберзащита и борьба с терроризмом.

Экономика
Южная Корея
Война с Россией
НАТО
помощь Украине
Читайте также:
речник ГУР Андрій Юсов
12 июля, 2023 среда
С украинскими военными начали массово связываться родственники из России: в ГУР говорят об "отвратительных ИПСО"
Валерій Маркус
12 июля, 2023 среда
Главный сержант "Магуры" Маркус подал рапорт на увольнение. Командир бригады призвал отбросить конфликты
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
12 июля, 2023 среда
Германия заявила о новой находке при расследовании взрывов на "Северных потоках"
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.7
    Покупка 36.7
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.55
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
13 июля
13:30
Вселенная может быть вдвое старше, чем считалось, - исследование
13:26
Обновлено
Советский герб на щите "Батькивщины-матери" заменят трезубцем до 24 августа
13:22
Россияне ударили по Никольскому на Херсонщине: погибла женщина
13:13
В Минздраве назвали "худший вариант развития событий" на ЗАЭС, при котором украинцы могут оказаться в опасности
13:11
Индия рассматривает введение запрета на экспорт большинства сортов риса, - Bloomberg
13:09
В США выдра атакует серферов и ворует их доски
12:53
Эксклюзив
Кремень: никаких экспериментов в кинематографе по замене украинского дубляжа титрованием быть не может
12:52
Нардепка от запрещенной ОПЗЖ Плачкова составляет мандат
12:48
Интервью Дэвида Леттермана с Зеленским номинировали на премию "Эмми"
12:48
Обновлено
"Украина получит F-16 по графику": Кулеба ответил на заявление Лаврова об "угрозе со стороны Запада в ядерной сфере"
12:34
Оккупанты скрыто перевозят боеприпасы через Крым в гражданских грузовиках, - движение "Атеш"
12:18
В Купянске СБУ задержала чиновницу-коллаборантку, возглавлявшую "управление финансов" оккупантов
12:17
РПЦ снова готовит незаконную передачу украинских пленных в Венгрию, - СМИ
12:13
Обновлено
В Черном море выросло количество ракетоносителей РФ: имеют суммарный залп в 20 "калибров"
12:04
OPINION
Пирров провал?
11:53
Google Bard
В Украине заработал чатбот от Google на основе ИИ
11:42
Эксклюзив
Пока нет ощущения триумфа: руководительница Музея кино о решении суда по реорганизации Довженко-Центра
11:21
В РФ отстранили командира 58 армии Попова – якобы за доклад о реальных проблемах России на фронте
11:18
USAID АГРО предоставит украинским фермерам минудобрения для осенней посевной
11:16
Оккупанты изолировали поселок Пришиб на Запорожье, росгвардейцы ищут корректировщиков, – мэр Мелитополя
11:16
Новости компаний
Скорей бы сентябрь: мир ждет презентацию iPhone 15
11:04
Партнерский материал
Кейс Крайстчерча: разрушенный землетрясением город, судьбу которого отдали в руки местных жителей
10:57
Белый дом продлил санкции против России и Ирана из-за неправомерных задержаний американцев
10:40
Инфографика
Курс валют 13 июля: евро немного подорожал
10:36
Разведка Британии объяснила, какой тактики придерживались кадыровцы под Марьинкой
10:27
Обзор
Байден готовит НАТО к продолжительному конфликту с РФ, а Балтийское море становится озером Альянса. Акценты мировых СМИ 13 июля
10:15
В сутки российская армия атаковала 12 регионов Украины: по меньшей мере 13 пострадавших и 2 погибших
10:10
Алексей Данилов
"Важно, что страны-владельцы ядерного оружия будут оказывать помощь": Данилов о гарантиях безопасности G7 для Украины
10:04
Эксклюзив
Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в Донецкой области, однако понесли потери, - Генштаб ВСУ
Враг снизил активность на Горловском направлении, - боец ВСУ
10:00
OPINION
У Украины есть основания критиковать НАТО
09:56
Макрону отправили письмо с человеческим пальцем внутри, - СМИ
09:23
Инфографика
РФ потеряла 510 солдат, 26 БПЛА и 9 боевых бронемашин в сутки, - Генштаб ВСУ
09:20
ВСУ продвигаются по Бахмутскому и Запорожскому направлениям, РФ применяет резервы и перемещает войска, – Генштаб
08:58
Эксклюзив
В Мариуполе и районе выросло количество российских военных, - Андрющенко
08:57
Обновлено
Ночная атака на Украину: в Киеве и Николаевской области повреждения от падения обломков, есть погибший и пострадавшие
08:56
Украинские силы ударили по казарме кадыровцев в Мариуполе, - Андрющенко
08:46
Обновлено
Число пострадавших в результате взрыва в Запорожье 12 июля возросло до 20
08:23
Силы ПВО за ночь сбили все воздушные цели врага: 20 ударных дронов и 2 "калибра"
08:16
Инфографика
Дальнобойные ракеты SCALP: технические характеристики и как они помогут Украине на фронте
08:16
"Провоцируете наихудшую войну в Европе за 80 лет": Джонсон предостерег США от "усталости от Украины"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV