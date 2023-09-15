Южная Корея предоставит Украине кредиты, в том числе на восстановление
Украина получит финансирование от Южной Кореи на развитие инновационных экономических проектов
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко и Посол Кореи в Украине Ким Хёнг То подписали соглашение о сотрудничестве стран и помощи Южной Кореи в восстановлении Украины, а также предоставление кредитов от Корейского Фонда экономического развития (EDCF).
Минэкономики сообщает, что на первом этапе сотрудничества такие кредиты могут быть привлечены на поставку оборудования, а уже с 2025 года будет возможность использовать их для восстановления разрушенной инфраструктуры Украины.
"Мы должны развивать собственную экономику не дожидаясь окончания войны. Подписанное соглашение открывает путь к получению долгосрочных и дешевых кредитов, которые в свою очередь должны способствовать восстановлению производственного потенциала и созданию новых рабочих мест. Мы рассчитываем на активное участие корейского бизнеса в восстановлении нашей страны, а также "На создание новых технологических производств в стратегически важных отраслях экономики. Также Украине пригодится корейский опыт для послевоенного восстановления разрушенной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов", - заявила Свириденко.
Справочно. Фонд сотрудничества в экономическом развитии (EDCF) учрежден Правительством Республики Корея 1 июня 1987 г. с целью содействия экономическому сотрудничеству между Кореей и развивающимися странами. Фонд оказывает финансовую поддержку странам-партнерам для их промышленного развития и экономической стабильности.
- Президент Республики Корея Юн Сок Йол во время сессии саммита G20 в Нью-Дели заявлял , что его страна предоставит Украине пакет помощи на общую сумму $2,3 млрд для восстановления разрушенной войной инфраструктуры - $300 млн направят на гуманитарные нужды 2024 года и $2 млрд - в виде долгосрочной помощи.
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