Южная Корея предоставит Украине кредиты, в том числе на восстановление

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко и Посол Кореи в Украине Ким Хёнг То подписали соглашение о сотрудничестве стран и помощи Южной Кореи в восстановлении Украины, а также предоставление кредитов от Корейского Фонда экономического развития (EDCF).

Минэкономики сообщает, что на первом этапе сотрудничества такие кредиты могут быть привлечены на поставку оборудования, а уже с 2025 года будет возможность использовать их для восстановления разрушенной инфраструктуры Украины.

"Мы должны развивать собственную экономику не дожидаясь окончания войны. Подписанное соглашение открывает путь к получению долгосрочных и дешевых кредитов, которые в свою очередь должны способствовать восстановлению производственного потенциала и созданию новых рабочих мест. Мы рассчитываем на активное участие корейского бизнеса в восстановлении нашей страны, а также "На создание новых технологических производств в стратегически важных отраслях экономики. Также Украине пригодится корейский опыт для послевоенного восстановления разрушенной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов", - заявила Свириденко.

Справочно. Фонд сотрудничества в экономическом развитии (EDCF) учрежден Правительством Республики Корея 1 июня 1987 г. с целью содействия экономическому сотрудничеству между Кореей и развивающимися странами. Фонд оказывает финансовую поддержку странам-партнерам для их промышленного развития и экономической стабильности.