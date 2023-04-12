Об этом сообщает Reuters.

Согласно секретным документам Пентагона, недавно оказавшимся в сети, в прошлом месяце Южная Корея и США достигли договоренностей по отправке в Вашингтон партии 155-мм боеприпасов.

При этом анонимные источники сообщают, что снаряды как раз ссужаются, а не будут продавать, чтобы свести к минимуму вероятность использования их Украиной в войне.

"Мы решили значительно увеличить объем снарядов, но выбрали метод аренды, предварительно изучив, как ответить на просьбу кровного союзника, соблюдая принцип правительства не предоставлять летальное оружие Украине", - цитирует Reuters анонимный источник.

Это поможет США восстановить свои запасы и приобрести большую "гибкость" в вопросе поставки оружия Киеву.

Отмечается, что Южная Корея является мощным производителем артиллерийских боеприпасов, однако страна пытается избегать какого-либо участия в конфликте, чтобы не провоцировать благосклонную к РФ Северную Корею.