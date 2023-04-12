Южная Корея предоставит США 500 тыс. артиллерийских снарядов, - Reuters
Официальные Сеул и Вашингтон достигли договоренностей по поставке большой партии 155 мм боеприпасов. США получат 500 тысяч снарядов – это поможет восстановить запасы после американской помощи Украине
Об этом сообщает Reuters.
Согласно секретным документам Пентагона, недавно оказавшимся в сети, в прошлом месяце Южная Корея и США достигли договоренностей по отправке в Вашингтон партии 155-мм боеприпасов.
При этом анонимные источники сообщают, что снаряды как раз ссужаются, а не будут продавать, чтобы свести к минимуму вероятность использования их Украиной в войне.
"Мы решили значительно увеличить объем снарядов, но выбрали метод аренды, предварительно изучив, как ответить на просьбу кровного союзника, соблюдая принцип правительства не предоставлять летальное оружие Украине", - цитирует Reuters анонимный источник.
Это поможет США восстановить свои запасы и приобрести большую "гибкость" в вопросе поставки оружия Киеву.
Отмечается, что Южная Корея является мощным производителем артиллерийских боеприпасов, однако страна пытается избегать какого-либо участия в конфликте, чтобы не провоцировать благосклонную к РФ Северную Корею.
- Согласно засекреченному документу Пентагона, Сербия согласилась поставлять оружие Украине или уже отправила его.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
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