Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Страна планирует с начала введения третьих доз прививать 70% населения.

Также есть надежда вакцинировать 80% населения, прививая беременных женщин и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.



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Третьи дозы предлагать в первую очередь людям со слабым иммунитетом, пожилым и медработникам.

Они смогут пройти ревакцинацию через полгода после второй дозы.

В Южной Корее сейчас вакцинированы первой дозой 56,5% населения (52 млн человек), в то время как 29,6% завершили иммунизацию.

20 сентября в Чехии начнется кампания по вакцинации третьей дозой против COVID-19.