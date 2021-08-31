Южная Корея начнет делать третью COVID-прививку в октябре
В Южной Корее с октября начнут делать прививки третьей дозой вакцины от COVID-19
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Страна планирует с начала введения третьих доз прививать 70% населения.
Также есть надежда вакцинировать 80% населения, прививая беременных женщин и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.
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Третьи дозы предлагать в первую очередь людям со слабым иммунитетом, пожилым и медработникам.
Они смогут пройти ревакцинацию через полгода после второй дозы.
В Южной Корее сейчас вакцинированы первой дозой 56,5% населения (52 млн человек), в то время как 29,6% завершили иммунизацию.
- 20 сентября в Чехии начнется кампания по вакцинации третьей дозой против COVID-19.
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