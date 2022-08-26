Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что Южная Корея подписала контракт с российской госкомпанией на поставку компонентов и строительство зданий первой атомной электростанции в Египте.

В Сеуле подают контракт стоимостью 2,5 миллиарда долларов как успех своих технологий в области атомной энергетики. Однако он резко диссонирует с попытками ближайших союзников Сеула – США – оказывать экономическое давление на Россию и изолировать ее от современных технологий из-за войны, развязанной Москвой в Украине.

Со своей стороны представители Южной Кореи сообщили, что из США, являющихся стратегическим союзником Южной Кореи, велись предварительные консультации по этому контракту и что технологии, передаваемые Москве Сеулом в рамках египетского проекта, не будут нарушать международные санкции против России.

4 августа Центр при СНБО сообщил, что Кремль заранее готовился к санкциям и формировал "лагерь поддержки" войны. "Цель России вполне ясна - поставить под контроль возможности альтернативных поставок газа на европейский рынок и попытаться воспрепятствовать росту экспорта сжиженного газа из Катара. Путем масштабных инвестиций Москвы ($25 млрд) начато строительство первой атомной станции Египта в Эль-Дабаа", - заявили в СНБО. .

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