Южная Корея подняла боевые беспилотники над КНДР

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальные информационные источники в Сеуле.

Издание утверждает, что это беспрецедентный военный шаг.

Запуск беспилотников в ответ на действия Северной Кореи, которые накануне повлекли за собой временное прекращение полетов в крупных аэропортах близ Сеула, состоялся, когда Ким Чен Ын собрал большое политическое совещание, чтобы определить политику в сфере безопасности и экономики на следующий год.

О реакции со стороны КНДР пока не сообщается.

Как известно, северокорейские дроны без разрешения пересекли границу с Южной Кореей в понедельник, 26 декабря. В ответ Южная Корея подняла истребители, вертолеты и использовала другие средства для их ликвидации. Из-за обнаруженных беспилотников также были временно прекращены гражданские авиарейсы. До этого, 23 декабря, Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малого радиуса действия в сторону своих восточных вод.

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