Южная Корея подняла боевые беспилотники над КНДР
Южная Корея впервые отправила боевые беспилотники через границу с Северной Кореей. Такие действия являются ответом на подобную акцию со стороны Пхеньяна
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальные информационные источники в Сеуле.
Издание утверждает, что это беспрецедентный военный шаг.
Запуск беспилотников в ответ на действия Северной Кореи, которые накануне повлекли за собой временное прекращение полетов в крупных аэропортах близ Сеула, состоялся, когда Ким Чен Ын собрал большое политическое совещание, чтобы определить политику в сфере безопасности и экономики на следующий год.
О реакции со стороны КНДР пока не сообщается.
- Как известно, северокорейские дроны без разрешения пересекли границу с Южной Кореей в понедельник, 26 декабря. В ответ Южная Корея подняла истребители, вертолеты и использовала другие средства для их ликвидации. Из-за обнаруженных беспилотников также были временно прекращены гражданские авиарейсы. До этого, 23 декабря, Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малого радиуса действия в сторону своих восточных вод.
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