Южная Корея планирует за год запустить миссию на Луну
Южная Корея планирует запуск миссии по исследованию Луны на август 2022 года
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на Yonhap .
"Страна намерена провести летнюю миссию по исследованию Луны через полет орбитального космического корабля, надеясь обеспечить технологии для будущих космических исследований", - говорится в сообщении.
Добавляется, что разработчики завершили установку высокоточного камеры на аппарат, собирать данные о поверхности Луны для поддержки американской программы "Артемида".
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В министерстве добавили, что страна получит от NASA поддержку миссии.
Планируется, что аппарат будет завершен к октябрю 2021 года и пройдет испытания перед запуском в августе следующего года.
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