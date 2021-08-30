Южная Корея планирует за год запустить миссию на Луну

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на Yonhap .

"Страна намерена провести летнюю миссию по исследованию Луны через полет орбитального космического корабля, надеясь обеспечить технологии для будущих космических исследований", - говорится в сообщении.

Добавляется, что разработчики завершили установку высокоточного камеры на аппарат, собирать данные о поверхности Луны для поддержки американской программы "Артемида".



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В министерстве добавили, что страна получит от NASA поддержку миссии.

Планируется, что аппарат будет завершен к октябрю 2021 года и пройдет испытания перед запуском в августе следующего года.

