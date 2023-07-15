Южная Корея планирует увеличить военную помощь Украине, - президент Юн Сок Йоль
Президент Республики Корея Юн Сок Йоль заявил о планах увеличить военную помощь Украине по сравнению с прошлым годом
Об этом он сказал в заявлении для СМИ вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
"Я надеюсь, что сегодняшние переговоры и визит станут новой страницей в наших отношениях. Мы сегодня начали инициативу помощи Украине в сфере военной и гуманитарной поддержки и послевоенного восстановления", - сказал Юн.
По словам президента Южной Кореи, он и Зеленский считают, что самое важное для Украины сейчас - обеспечить ее безопасность и победу.
"Мы ознакомились с Формулой мира и действительно считаем, что ее необходимо выполнить, особенно с учетом того, что Корея пытается выполнять роль посредника на мирных саммитах и встречах стран, относящихся к так называемому Глобальному югу", - отметил Юн.
Кроме того, он напомнил, что Республика Корея оказывала Украине военную помощь, в частности, в прошлом году это были бронежилеты, шлемы и другая необходимая амуниция.
"Мы надеемся, что в этом году уровень нашей помощи будет гораздо больше", - отметил президент Кореи.
Также он отметил, что в прошлом году Республика Корея выделила $100 млн в поддержку Украины, в этом году эта поддержка будет составлять $150 млн.
- 15 июля в Украину с неанонсированным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Эль.
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