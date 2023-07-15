Об этом он сказал в заявлении для СМИ вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Я надеюсь, что сегодняшние переговоры и визит станут новой страницей в наших отношениях. Мы сегодня начали инициативу помощи Украине в сфере военной и гуманитарной поддержки и послевоенного восстановления", - сказал Юн.

По словам президента Южной Кореи, он и Зеленский считают, что самое важное для Украины сейчас - обеспечить ее безопасность и победу.

"Мы ознакомились с Формулой мира и действительно считаем, что ее необходимо выполнить, особенно с учетом того, что Корея пытается выполнять роль посредника на мирных саммитах и встречах стран, относящихся к так называемому Глобальному югу", - отметил Юн.

Кроме того, он напомнил, что Республика Корея оказывала Украине военную помощь, в частности, в прошлом году это были бронежилеты, шлемы и другая необходимая амуниция.

"Мы надеемся, что в этом году уровень нашей помощи будет гораздо больше", - отметил президент Кореи.

Также он отметил, что в прошлом году Республика Корея выделила $100 млн в поддержку Украины, в этом году эта поддержка будет составлять $150 млн.