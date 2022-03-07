Южная Корея планирует приостановить операции с Центробанком РФ из-за вторжения России в Украину
Южная Корея намерена присоединиться к санкциям против России из-за ее вторжения в Украину и приостановить операции с Центральным банком РФ
Об этом пишет Yonhap .
О решении приостановить операции с российским Центробанком из-за вторжения РФ в Украину в Южной Корее объявили 7 марта. Правительство страны обнародует подробности после консультаций с государственными учреждениями.
Ранее Южная Корея присоединилась к санкциям против России, касающимся экспортного контроля, отключения от платежной системы SWIFT. Кроме того, страна решила приостановить операции с семью крупными российскими банками и фактически запретить инвестировать в государственные облигации РФ.
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