Южная Корея планирует приостановить операции с Центробанком РФ из-за вторжения России в Украину

Об этом пишет Yonhap .



О решении приостановить операции с российским Центробанком из-за вторжения РФ в Украину в Южной Корее объявили 7 марта. Правительство страны обнародует подробности после консультаций с государственными учреждениями.



Ранее Южная Корея присоединилась к санкциям против России, касающимся экспортного контроля, отключения от платежной системы SWIFT. Кроме того, страна решила приостановить операции с семью крупными российскими банками и фактически запретить инвестировать в государственные облигации РФ.

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