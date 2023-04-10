Южная Корея планирует обсудить с США виток секретных документов Пентагона

Об этом информирует Sky News .

В понедельник, 10 апреля, Южная Корея подтвердила, что ей известно об утечке тайной информации из Пентагона. Поэтому Сеул, по словам одного из чиновников, планирует обсудить с США "вопросы, возникшие в результате утечки информации, впервые появившейся 6 апреля".

Издание пишет, что один из "слитых" документов содержал информацию о внутренних дискуссиях между чиновниками Южной Кореи. Они касались, в частности, давления на Сеул по поставкам оружия Украине.

Также в документе, где нет даты, отмечают, что Южная Корея согласилась на продажу артиллерийских снарядов, чтобы помочь США пополнить свои запасы. В то же время, она настаивала на том, что конечным получателем должны быть американские военные, поскольку волновалась, что боеприпасы отправят в Украину.

Кроме того, "слитая" информация базировалась на данных радиотехнической разведки. Это свидетельствует о том, что США шпионили за Южной Кореей.