Южная Корея планирует обсудить с США виток секретных документов Пентагона
Южная Корея планирует обсудить с Соединенными Штатами вопросы, возникшие после появления в сети секретных документов Пентагона, содержащих информацию о контрнаступлении ВСУ
Об этом информирует Sky News .
В понедельник, 10 апреля, Южная Корея подтвердила, что ей известно об утечке тайной информации из Пентагона. Поэтому Сеул, по словам одного из чиновников, планирует обсудить с США "вопросы, возникшие в результате утечки информации, впервые появившейся 6 апреля".
Издание пишет, что один из "слитых" документов содержал информацию о внутренних дискуссиях между чиновниками Южной Кореи. Они касались, в частности, давления на Сеул по поставкам оружия Украине.
Также в документе, где нет даты, отмечают, что Южная Корея согласилась на продажу артиллерийских снарядов, чтобы помочь США пополнить свои запасы. В то же время, она настаивала на том, что конечным получателем должны быть американские военные, поскольку волновалась, что боеприпасы отправят в Украину.
Кроме того, "слитая" информация базировалась на данных радиотехнической разведки. Это свидетельствует о том, что США шпионили за Южной Кореей.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
- Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая. После этого Институт изучения войны отметил, что утечка секретных документов США усилила страх РФ перед контрнаступлением ВСУ.
- Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили , что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
- 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили , что первоисточником "слитых" секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord.
- Также The Jerusalem Post отмечал: в секретных документах Пентагона, ранее распространившихся в соцсетях, есть информация о том, что Моссад подстрекал израильтян к протестам против судебной реформы.
- Украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
- 10 апреля стало известно, что западные эксперты и официальные лица США подозревают , что обнародованные сверхсекретные военные документы с деталями мог распространить кто-то из американцев, а не союзников.
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