Об этом пишет Reuters.

Министерство финансов Южной Кореи сообщило, что прибывшие в Сеул для участия в конференции министр Чу Кен Хо и министр экономики Украины Юлия Свириденко подписали соглашение о пакете, который будет состоять из пожертвований и кредитов.

Однако президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил в прошлом месяце, что правительство "не может настаивать только на гуманитарной и финансовой помощи" из-за широкомасштабных нападений на украинских гражданских лиц и "ситуации, которую международное сообщество не может принять".