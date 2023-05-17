Южная Корея передаст Украине пакет помощи на $130 млн
Южная Корея предоставит Украине пакет финансовой помощи в размере 130 миллионов долларов
Об этом пишет Reuters.
Министерство финансов Южной Кореи сообщило, что прибывшие в Сеул для участия в конференции министр Чу Кен Хо и министр экономики Украины Юлия Свириденко подписали соглашение о пакете, который будет состоять из пожертвований и кредитов.
Однако президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил в прошлом месяце, что правительство "не может настаивать только на гуманитарной и финансовой помощи" из-за широкомасштабных нападений на украинских гражданских лиц и "ситуации, которую международное сообщество не может принять".
- 29 апреля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил о необходимости сделать все, чтобы вторжение России в Украину не увенчалось успехом, снова не исключив при этом оказание Сеулом военной помощи Киеву.
- 16 мая первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в Сеуле с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.
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