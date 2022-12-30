Южная Корея передала Украине 6 тыс. планшетов для школьников
Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что правительство Южной Кореи передало 6 тысяч планшетов для детей в Украине для продолжения учебного процесса
Об этом он написал в телеграме.
По словам министра, он встретился с чрезвычайным и полномочным послом Южной Кореи в Украине Ким Хенг Тэ.
Известно, что страна передаст Украине 6 тысяч цифровых планшетов. По словам Шкарлета, их получат школьники, "не имеющие возможности учиться в традиционном формате", поэтому продолжающих получать образование дистанционно.
Больше всего электронных устройств получат школьники в Днепропетровской области - 1887. Далее, по количеству переданных планшетов, пойдет Харьковская область - 1367. В школы Запорожской области пойдет 933 устройства. Что касается остальных регионов, то количество отправленных планшетов составляет:
- Донецкая область – 637;
- Николаевская область – 609;
- Херсонская область – 402;
- Луганская область – 165.
"Благодарен корейским партнерам за столь необходимую поддержку украинского образования в это непростое для каждого из нас время", - добавил Шкарлет.
- 14 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении 100 млн евро на восстановление и реконструкцию поврежденных украинских школ. Пакет предусматривает 34 млн евро на легкий и средний ремонт, включая ремонт окон, крыш, дверей, санитарно-технических и отопительных сооружений, а также предоставление оборудования для учебных помещений и бомбоубежищ.
- 29 декабря Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия выделит 100 миллионов евро на восстановление разрушенных украинских школ. "Отправляем школьные автобусы, чтобы дети могли более безопасно добираться до школ и возвращаться. Собираем и доставляем ноутбуки, поэтому ученики смогут продолжить обучение", - отметила она.
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