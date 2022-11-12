Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Южная Корея отрицает продажу оружия США для передачи его в Украину

Южная Корея отрицает продажу оружия США для передачи его в Украину

12 ноября, 2022 суббота
10:35
Мир

Вооруженные силы Южной Кореи отрицают, что заключили со США соглашение о продаже им артиллерийских боеприпасов, которые в дальнейшем передадут Украине

Об этом сообщает Bloomberg .

Министерство обороны Южной Кореи в пятницу, 11 ноября, направило изданию сообщение. В нем отметили, что между США и Южной Кореей ведутся переговоры по экспорту оружия, а именно 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для пополнения запасов Вашингтона. Главным условием передачи этих боеприпасов есть то, что США должны выступить их конечными пользователями.

Такое заявление минобороны Южной Кореи сделало после того, как накануне издания The Wall Street Journal сообщило, что артиллерийские снаряды, которые собирается приобрести США, будут переданы украинской армии. Такая договоренность, по словам WSJ, позволила бы Южной Корее придерживаться своего публичного обязательства не поставлять Украине летальное оружие.

  • 29 сентября стало известно, что США планирует приобрести в Южной Корее оружие для Украины, которое затем доставят при посредничестве Чехии.
  • Впоследствии президент РФ Владимир Путин обвинил Южную Корею в поставках Украине оружия и боеприпасов. На это президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил , что Сеул не предоставил Украине ни одно летальное оружие после того, как Путин сказал, что такое решение разрушит их отношения.
  • 10 ноября издание The Wall Street Journal сообщило , что США собирается приобрести у Южной Корее артиллерийские боеприпасы, которые затем передаст Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Южная Корея
США
помощь Украине
оружие для Украины
Читайте также:
Володимир Зеленський
11 ноября, 2022 пятница
Зеленский назвал условие начала переговоров с Россией
путін путлер
11 ноября, 2022 пятница
В Кремле паника. Генералы требуют от Путина передышки, - Арьев
ракетні системи США
10 ноября, 2022 четверг
Байден рассказал, в какой военной помощи отказано Украине
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.92
    Покупка 39.92
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 39.73
    Продажа 40.94
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
12 ноября
11:00
Доллар, евро, злотый: курс валют на сегодня
10:57
Переформировал медицинскую систему под военные нужды РФ: СБУ объявила подозрение главе Минздрава Крыма
10:39
электроэнергиия
Укрэнерго предупредило об аварийных отключениях электроэнергии в Киеве и 8 областях
10:38
Эксклюзив
путин шойгу автомат
Путин готовится вешать ярлыки за поражение на Шойгу. Война между башнями кремля на марше, - военный эксперт Черник
10:37
Эксклюзив
За сутки на восточном направлении враг потерял несколько рот личного состава, - Череватый
10:18
OPINION
Николай Княжицкий
Руки прочь от пластового центра в Буче!
10:04
Во время бегства из Херсона оккупанты взорвали мост на Каховской ГЭС: спутниковые снимки Maxar
09:51
Эксклюзив
Убегая из Херсона, кадыровцы постреляли военных РФ в борьбе за плавсредства, - Братчук
09:43
Нидерланды выделят дополнительные €110 млн для помощи Украине с электроснабжением
09:23
Разведка Британии разоблачила истинную цель объявленной РФ эвакуации гражданских из Херсона
09:16
За время полномасштабной войны Россия потеряла более 80 тыс. военных, 2838 танков и 5730 боевых бронемашин, - Генштаб
08:45
В Белом доме отреагировали на освобождение Херсона
08:42
За сутки от рук россиян в Донецкой области погибли 2 человека, еще 4 получили ранения
08:30
Интервью
Как-то посреди ночи мой боевой товарищ сказал: "Слышишь, духи войны слетаются, бой будет", - Дмитрий Мамчур
08:23
Украинские теннисистки победили Японию в Кубке Билли Джин Кинг
07:50
Силы обороны Украины проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонщины стабилизационные мероприятия, - Генштаб ВСУ
07:28
Демократы одержали важную победу в борьбе за контроль над сенатом США
06:57
Экспрезидент США Буш проведет публичный разговор с Зеленским, чтобы подтвердить поддержку республиканцами Украины
06:29
В ISW спрогнозировали, когда ВСУ полностью возьмут под контроль правобережье Херсона
05:45
Россия вывела в Черное море 21 корабль, в готовности 16 крылатых ракет "Калибр"
05:15
Инфографика
УПЛ: как выглядит таблица перед 13-м туром чемпионата Украины по футболу
04:49
ВСУ уничтожили штаб россиян на правом берегу Херсонской области, убиты десятки оккупантов
04:36
Из Кинбурнской косы Россия обстреляла Николаевщину "градами"
03:21
Передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр, - ОК "Юг"
02:16
Оккупанты объявили о новой "административной столице" Херсонской области
01:59
Легенда "Барселоны" призвал молодых футболистов обязательно ходить на вечеринки
01:29
ВСУ
На Юге Украины освободили уже более 3 тыс. кв. км территорий
01:20
"Шахтер" нашел иностранного футболиста, который должен заменить Мудрика
00:56
"Учитываем "российский ленд-лиз" и будем использовать в обратном порядке": Гуменюк о брошенной оккупантами технике в Херсонской области
00:35
"Первые зашли в Берислав. Меня едва насмерть не зацеловали", - командир ПТРК "Стугна" Татьяна Черновол
00:34
Россияне вывозят из Новой Каховки коллаборантов с семьями
00:13
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 ноября
00:09
Бэнкси создал граффити на стене дома в деоккупированной Бородянке
00:06
Крупнейшую в российской истории госпрограмму вооружений остановили из-за провалов в Украине
2022, пятница
11 ноября
23:44
Олаф Шольц
"Диктаторского мира не будет: позиция Путин препятствует переговорам", - Шольц
23:27
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев
Токаев заявил, что Казахстан "поддерживает территориальную целостность всех государств"
23:23
Третий в день. ІТ-компании собрали средства на морской дрон для Украины
22:50
Россия могла бы завершить эту войну сегодня, выведя свои войска с остальной территории Украины, - посол Бринк
22:41
Эксклюзив
ВСУ
ВСУ продолжат наступление. Речи о переговорах с РФ не может быть, - военный эксперт Ступак
22:30
Алексей Данилов
"Будем освобождать нашу землю независимо от погоды и времени года": Данилов исключил замораживание конфликта после освобождения Херсона
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV