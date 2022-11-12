Южная Корея отрицает продажу оружия США для передачи его в Украину

Об этом сообщает Bloomberg .

Министерство обороны Южной Кореи в пятницу, 11 ноября, направило изданию сообщение. В нем отметили, что между США и Южной Кореей ведутся переговоры по экспорту оружия, а именно 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для пополнения запасов Вашингтона. Главным условием передачи этих боеприпасов есть то, что США должны выступить их конечными пользователями.

Такое заявление минобороны Южной Кореи сделало после того, как накануне издания The Wall Street Journal сообщило, что артиллерийские снаряды, которые собирается приобрести США, будут переданы украинской армии. Такая договоренность, по словам WSJ, позволила бы Южной Корее придерживаться своего публичного обязательства не поставлять Украине летальное оружие.

29 сентября стало известно, что США планирует приобрести в Южной Корее оружие для Украины, которое затем доставят при посредничестве Чехии.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин обвинил Южную Корею в поставках Украине оружия и боеприпасов. На это президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил , что Сеул не предоставил Украине ни одно летальное оружие после того, как Путин сказал, что такое решение разрушит их отношения.

10 ноября издание The Wall Street Journal сообщило , что США собирается приобрести у Южной Корее артиллерийские боеприпасы, которые затем передаст Украине.