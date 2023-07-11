Южная Корея отправила Украине самолет с грузом нелетальной военной помощи
Правительство Южной Кореи отправило транспортный самолет с грузом дополнительной военной помощи для Украины
Правительство Южной Кореи отправило транспортный самолет с грузом дополнительной военной помощи для Украины
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на сотрудника Минобороны Республики Корея.
"Мы решили отправить дополнительные военные поставки в связи с запросом Украины, и мы отправили военно-транспортный самолет с этим грузом", – сказал чиновник, не уточнив детали и не раскрыв пункт назначения самолета.
Помощь была оказана в контексте того, как президент Южной Кореи Юн Сук Йоль в понедельник отбыл в Литву, чтобы принять участие в саммите НАТО. После этого у него запланирован визит в Польшу, ставшую крупным покупателем вооружения у Сеула.
Издание News1 добавляет, что в Украину отправлен самолет KC-330, который 9 июля приземлился в аэропорту "Жушув-Ясенка".
Агентство предполагает, что в перечне помощи предметы нелетального характера, которые президент Украины просил на саммите Группы семи в Хиросиме в мае. Речь идет, в частности, о технике для разминирования и автомобилях скорой помощи.
Южная Корея направила разные виды нелетальной помощи Украине, но отклонила запросы Киева о предоставлении летального вооружения.
- Напомним, во время визита в США в конце апреля лидер Южной Кореи заявил , что не исключает возможность военной помощи Украине, "рассматривая разные варианты" поддержки Киева.
- 17 мая стало известно, что Украина получит кредиты в $8 млрд на льготных условиях от Южной Кореи.
- В конце мая Сеул признал , что ведет переговоры о передаче боеприпасов Украине и не подтвердил, что проводил такие поставки раньше.
- На 10 июля в Польшу прибыли первые боевые самолеты FA-50, которые Варшава закупила в Южной Корее.
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