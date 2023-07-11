Правительство Южной Кореи отправило транспортный самолет с грузом дополнительной военной помощи для Украины

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на сотрудника Минобороны Республики Корея.

"Мы решили отправить дополнительные военные поставки в связи с запросом Украины, и мы отправили военно-транспортный самолет с этим грузом", – сказал чиновник, не уточнив детали и не раскрыв пункт назначения самолета.

Помощь была оказана в контексте того, как президент Южной Кореи Юн Сук Йоль в понедельник отбыл в Литву, чтобы принять участие в саммите НАТО. После этого у него запланирован визит в Польшу, ставшую крупным покупателем вооружения у Сеула.

Издание News1 добавляет, что в Украину отправлен самолет KC-330, который 9 июля приземлился в аэропорту "Жушув-Ясенка".

Агентство предполагает, что в перечне помощи предметы нелетального характера, которые президент Украины просил на саммите Группы семи в Хиросиме в мае. Речь идет, в частности, о технике для разминирования и автомобилях скорой помощи.

Южная Корея направила разные виды нелетальной помощи Украине, но отклонила запросы Киева о предоставлении летального вооружения.