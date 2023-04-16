Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за патрульного катера КНДР

Об этом пишет Associated Press.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что северокорейский патрульный катер пересек так называемую Северную разграничительную линию около 11 часов утра в субботу.

Отмечается, что катер преследовал китайское судно в водах у южнокорейского острова Пхекриндо, но немедленно отступил после того, как южнокорейский военный корабль произвел предупредительные выстрелы.

Журналисты утверждали, что хотя перестрелки между северокорейскими и южнокорейскими судами не было, южнокорейский скоростной катер столкнулся с китайским. Некоторые южнокорейские моряки получили кровоподтеки и другие незначительные ранения.