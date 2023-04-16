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Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за патрульного катера КНДР

16 апреля, 2023 воскресенье
12:20
Мир

ВС Южной Кореи заявили о предупредительных выстрелах, чтобы отразить патрульный корабль КНДР, временно пересекший спорную западную морскую границу между странами

Об этом пишет Associated Press.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что северокорейский патрульный катер пересек так называемую Северную разграничительную линию около 11 часов утра в субботу.

Отмечается, что катер преследовал китайское судно в водах у южнокорейского острова Пхекриндо, но немедленно отступил после того, как южнокорейский военный корабль произвел предупредительные выстрелы.

Журналисты утверждали, что хотя перестрелки между северокорейскими и южнокорейскими судами не было, южнокорейский скоростной катер столкнулся с китайским. Некоторые южнокорейские моряки получили кровоподтеки и другие незначительные ранения.

  • Напомним, высокопоставленные чиновники оборонных ведомств Японии, Соединенных Штатов и Южной Кореи договорились активизировать трехсторонний обмен информацией в режиме реального времени о ракетных пусках Северной Кореи.
КНДР
Южная Корея
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