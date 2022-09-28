Об этом сообщило издание Yonhap.

Отмечают, что южнокорейское правительство в этом году планировало запустить многоцелевой корейский спутник 6, известный как Arirang 6, на российском корабле "Ангара-1.2". Запуск должен был состояться с космодрома Плесецк на северо-западе России. Также планировалось запустить наблюдательный спутник следующего поколения среднего размера на борту ракеты "Союз" с космодрома Байконур в Казахстане.

Обратившееся к правительству Южнокорейское министерство науки и IT подчеркнуло, что из-за наложенных на РФ санкций, трудно продолжать запуски спутников с помощью российских ракет. Также в рамках новых соглашений о запуске оно запросило у парламента дополнительный бюджет в размере 61,1 млн долларов (88,1 млрд вон).

Министерство планирует отменить российские соглашения и искать новых поставщиков космических средств, если правительство одобрит запрос.

Отмечается, что предположительно Южная Корея подпишет соглашения со SpaceX и Европейским космическим агентством по запускам. Условия соглашений с Россией остаются конфиденциальными из-за договоренности о пяти годах неразглашения.

5 августа Южная Корея запустила первый лунный аппарат Danuri для тестирования космической Интернет-технологии.