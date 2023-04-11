Южная Корея оштрафовала Google на $32 млн из-за блокирования выпуска мобильных игр на конкурентной платформе

Об этом информирует Reuters .

Корейская комиссия по справедливой торговле (KFTC) заявила, что Google укрепила свое доминирование на рынке. Также она обвинила компанию в том, что та нанесла ущерб доходам и стоимости One Store как платформы на местном рынке мобильных приложений, поскольку требовала от производителей видеоигр выпускать свои игры исключительно в Google Play. За это компания обещала показывать их приложения Google Play с июня 2016 года по апрель 2018 года.

KFTC отметила, что такой шаг против технологического гиганта США является частью усилий правительства Южной Кореи по обеспечению честных рынков. Google в свою очередь заявил, что пересмотрит окончательное решение KFTC, чтобы оценить свои дальнейшие действия.

"Google делает значительные инвестиции в успех разработчиков, и мы с уважением не согласны с выводами KFTC", - сказал представитель компании.

KFTC подчеркнула, что от действий Google пострадали такие компании, как Netmarble, Nexon, NCSOFT и многие другие компании.

В 2021 году антимонопольный регулятор Южной Кореи уже оштрафовал компанию более чем на 151 млн долларов (200 млрд вон) за блокирование настроенных версий своей операционной системы Android.