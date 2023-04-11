Южная Корея оштрафовала Google на $32 млн из-за блокирования выпуска мобильных игр на конкурентной платформе
Антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал Google на 32 млн долларов (42,1 млрд вон) за то, что компания блокировала выпуск мобильных игр на конкурентной платформе
Об этом информирует Reuters .
Корейская комиссия по справедливой торговле (KFTC) заявила, что Google укрепила свое доминирование на рынке. Также она обвинила компанию в том, что та нанесла ущерб доходам и стоимости One Store как платформы на местном рынке мобильных приложений, поскольку требовала от производителей видеоигр выпускать свои игры исключительно в Google Play. За это компания обещала показывать их приложения Google Play с июня 2016 года по апрель 2018 года.
KFTC отметила, что такой шаг против технологического гиганта США является частью усилий правительства Южной Кореи по обеспечению честных рынков. Google в свою очередь заявил, что пересмотрит окончательное решение KFTC, чтобы оценить свои дальнейшие действия.
"Google делает значительные инвестиции в успех разработчиков, и мы с уважением не согласны с выводами KFTC", - сказал представитель компании.
KFTC подчеркнула, что от действий Google пострадали такие компании, как Netmarble, Nexon, NCSOFT и многие другие компании.
В 2021 году антимонопольный регулятор Южной Кореи уже оштрафовал компанию более чем на 151 млн долларов (200 млрд вон) за блокирование настроенных версий своей операционной системы Android.
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