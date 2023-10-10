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Южная Корея опасается нападения со стороны КНДР после атаки ХАМАС против Израиля

10 октября, 2023 вторник
18:00
Мир

Министерство обороны Южной Кореи требует приостановить соглашение с КНДР из-за угрозы терроризма

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на министра обороны Южной Кореи Сина Вон Сика.

Он заявил, что будет просить правительство приостановить соглашение 2018 года, запрещающее наблюдение за северокорейскими военными действиями на границе. Син Вон Сик аргументировал свою позицию тем, что нападение ХАМАСа на Израиль показало, как террористическая организация может атаковать государство ракетами.

"ХАМАС напал на Израиль, а Республика Корея находится под гораздо более серьезной угрозой", - сказал Син Вон Сик.

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Сообщается, что соглашение 2018 года создало буферные зоны на суше и на море, а также зоны, где запрещено летать, для предотвращения конфликтов.

Син Вон Сик  выразил свою критику по поводу зон, где запрещено летать, которые были установлены межкорейским соглашением, утверждая, что они препятствуют Южной Корее эффективно использовать свои воздушные средства наблюдения, когда северокорейская ядерная опасность увеличивается.

Министр обороны подчеркнул, что Южной Корее нужно только решение кабинета министров, чтобы приостановить соглашение, хотя для полной отмены соглашения требуется сложный юридический процесс.

"Если бы Израиль использовал самолеты и беспилотники для постоянного наблюдения, я думаю, по ним, возможно, не было бы такого удара", - подытожил глава минобороны и добавил, что страна должна использовать средства наблюдения, чтобы следить за северокорейскими военными движениями, чтобы предотвратить возможные. провокациям.

Что известно об отношениях КНДР и Южной Кореи

Отношения КНДР и Южной Кореи сложны и противоречивы. Они имеют глубокую историческую основу, которая доходит до времен разделения Корейского полуострова на два государства после Второй мировой войны. С этого времени они пережили Корейскую войну, холодную войну, кризисы, попытки диалога и воссоединения, а также изменения политических режимов и лидеров.

В настоящее время отношения между КНДР и Южной Кореей находятся в состоянии напряжения и неопределенности. С одной стороны, обе страны стремятся к мирному сосуществованию и сотрудничеству, как это было показано в Трех Принципах Воссоединения корейского народа и двустороннем военном пакте 2018 года.

С другой стороны, они испытывают влияние внешних факторов, таких как США, Китай, Россия и ООН, которые имеют свои интересы и цели в отношении Корейского полуострова. Кроме того, они сталкиваются с вызовами, связанными с ядерной программой КНДР, ее ракетными запусками, нарушениями прав человека, экономическим кризисом, гуманитарной помощью.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. Всего 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС.  Израиль также объявил про полную энергетическую и продовольственную блокаду сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии в понедельник, 9 октября, обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. При этом в США заверили , что окажут необходимую военную помощь Израилю.

Иранский аятолла Али Хаменеи заявил , что операцию по атаке на Израиль палестинцы совершили сами и безо всякой помощи, и перевел вину на сионистов. Также выразил полную поддержку действий террористов из ХАМАС.

Впоследствии армия Израиля сообщила о ликвидации "министра финансов" ХАМАСа Джавада Абу Шамалы и члена политбюро Закарии Абу Муаммара.

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