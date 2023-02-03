Об этом он сказал в интервью BBC.

"Из всех стран Запада Южная Корея для меня несколько неожиданно оказалась самым сложным случаем. Но мы очень позитивно настроены, роль Кореи становится все более конструктивной", - заявил Кулеба.

По его словам, законодательство Японии запрещает передачу вооружений, в том числе систем ПВО, в которых нуждается Украина. В то же время, министр напомнил, что уже были прецеденты, когда страны меняли свое законодательство ради помощи нашей стране.

"Япония не предоставляет вооружение из-за своей истории, из-за поражения во Второй мировой войне и законодательства, запрещающего передачу вооружений. Нам очень бы хотелось, чтобы Япония передавала нам вооружение, у них есть много того, что нам нужно, в частности, ПВО. Но есть примеры стран в Европе, которые скорректировали свое законодательство, чтобы после 24 февраля 2022 года иметь возможность поставлять нам оружие.В Швейцарии, которая является наиболее известной нейтральной страной в мире, запущен процесс пересмотра этого законодательства. Рано говорить, что этот процесс завершился, но он начался", - сказал Кулеба.

Что касается других стран, Украина хотела бы получить вооружение от Индонезии и Таиланда. Кроме того, власти работают над налаживанием контактов с Индией.

"У Индии очень много того, что нужно Украине, но при этом занимает сдержанную позицию", - отметил Кулеба.