"Южная Корея оказалась самым сложным случаем": Кулеба назвал страны, от которых Украина хотела бы получить вооружение
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хотела бы получить оружие, прежде всего, от Южной Кореи и Японии, однако эти страны пока колеблются
Об этом он сказал в интервью BBC.
"Из всех стран Запада Южная Корея для меня несколько неожиданно оказалась самым сложным случаем. Но мы очень позитивно настроены, роль Кореи становится все более конструктивной", - заявил Кулеба.
По его словам, законодательство Японии запрещает передачу вооружений, в том числе систем ПВО, в которых нуждается Украина. В то же время, министр напомнил, что уже были прецеденты, когда страны меняли свое законодательство ради помощи нашей стране.
"Япония не предоставляет вооружение из-за своей истории, из-за поражения во Второй мировой войне и законодательства, запрещающего передачу вооружений. Нам очень бы хотелось, чтобы Япония передавала нам вооружение, у них есть много того, что нам нужно, в частности, ПВО. Но есть примеры стран в Европе, которые скорректировали свое законодательство, чтобы после 24 февраля 2022 года иметь возможность поставлять нам оружие.В Швейцарии, которая является наиболее известной нейтральной страной в мире, запущен процесс пересмотра этого законодательства. Рано говорить, что этот процесс завершился, но он начался", - сказал Кулеба.
Что касается других стран, Украина хотела бы получить вооружение от Индонезии и Таиланда. Кроме того, власти работают над налаживанием контактов с Индией.
"У Индии очень много того, что нужно Украине, но при этом занимает сдержанную позицию", - отметил Кулеба.
- 25 января Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций ЕС против России.
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