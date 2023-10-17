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Южная Корея обвинила КНДР в помощи ХАМАС в атаках на Израиль

17 октября, 2023 вторник
14:46
Война в Израиле

В Объединенном комитете начальников штабов (JCS) Южной Кореи считают, что КНДР могла продавать оружие ХАМАС и взаимодействовать с ним по ряду военных вопросов при подготовке террористической группировкой атаки на Израиль

Об этом со ссылкой на высокопоставленного офицера JCS сообщает Yonhap.

К такому выводу южнокорейские специалисты пришли к оценке беспрецедентных атак ХАМАС 7 октября, в ходе которых они "ослепили" Израиль, парализовав его систему раннего предупреждения о нападении, выпустили более 5000 ракет и нарушили израильскую границу на парапланах.

Военные Южной Кореи проанализировали видео с вооруженными боевиками ХАМАС и идентифицировали оружие, производимое только в КНДР. Это осколочно-фугасные выстрелы к гранатомету F-7, северокорейской копии советских РПГ-7 и 122-мм артиллерийские снаряды с маркировкой "Bang-122", которые использовала армия КНДР для артиллерийских обстрелов Юга.

По мнению южнокорейских военных, это с высокой вероятностью свидетельствует о том, что КНДР продолжает экспортировать разное оружие боевикам в страны Ближнего Востока, хотя Пхеньян отвергает подобные обвинения, называя их безосновательными и ложными слухами.

Также источники отмечают, что во время атаки боевики ХАМАС применили тактику проникновения на территорию Израиля с помощью нетрадиционных средств, таких как парапланы и беспилотники, которые использовали КНДР в прошлом, чтобы проникнуть на территорию Южной Кореи. Военные из Сеула не исключают, что КНДР могла передать опыт применения такой тактики ХАМАС.

К тому же в декабре 2016 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ин лично участвовал в презентации парапланов, способных добраться до резиденции президента Южной Кореи вблизи Сеула.

В JCS заявили, что продолжают анализировать войну на Ближнем Востоке с целью выявления характерных признаков участия КНДР в его подготовке и укреплении оборонных возможностей Южной Кореи.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газы. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газы в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.

Утром воскресенья, 15 октября, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.

В Израиле впервые за всю историю эвакуировали целый город . Заммэра города Эллад Калими сообщила, что почти две трети населения уже покинули город, а еще несколько тысяч сделают это в ближайшее время.

17 октября местные СМИ сообщили , что конвои с гуманитарной помощью двигаются из Египта к границе с Газой.

Энтони Блинкен информировал , что президент США Джо Байден посетит Израиль и Иорданию в среду, 18 октября. В то время Байден заявил , что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.

КНДР
Палестина
Южная Корея
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