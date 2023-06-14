Об этом пишет Yonhap.

"Правительство подало иск в Центральный районный суд Сеула против Корейской Народно-Демократической Республики, требуя 44,7 миллиарда вон (35 миллионов долларов США) в качестве компенсации за причинение потери государственных активов Юга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мотивом подачи иска является желание защитить свои права и убедиться, что возмещение будет осуществлено перед наступлением пятницы, когда истек срок исковой давности для таких требований.

"Насильственное уничтожение Северной Кореей офиса связи является очевидно незаконным актом. Северная Корея также нарушила соответствующие межкорейские соглашения и фундаментально помешала основе взаимного уважения и доверия между двумя Кореями", - заявили в министерстве.

В правительстве отметили, что дадут суровый ответ на нарушение Северной Кореей прав собственности правительством и южнокорейцами.

Справка.

В 2020 году Северная Корея совершила акт сноса совместного офиса связи, созданного для обеспечения коммуникации и сотрудничества между обеими Кореями. Этот акт нанес значительный ущерб и имел серьезные последствия для сотрудничества и взаимопонимания между странами.

Подрыв произошел из-за того, что Сеул не смог помешать перебежчикам из Северной Кореи посылать через границу листовки против Пхеньяна.